Arjantin'de Tecavüzü Protesto Eden Kadınlar Ceset Poşetleriyle Kendini Binaya Astı

Arjantin'de 2016 yılında iki kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz, edip öldürdü. Yakalanan iki kişinin, davasının sonucu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu karara göre tecavüz eden iki kişi beraat etti. Bu kararı protesto eden binlerce kişi kendisini sokaklara attı.

PROTESTO GÖSTERİLERİ İLGİNÇ ANLARA SAHNE OLDU

Kadın Hakları Hareketi Ni Una Menos (Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz) adı altında düzenlenen protesto gösterileri, ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

POŞETLERİN İÇİNDE KENDİLERİNİ BİNAYA ASTILAR

Dün düzenlenen protesto gösterilerine, işçi sendikaları ve diğer feminist gruplar da dahil oldu. Hatta protestolar o kadar ileri gitti ki, bazı kadınlar kendini ceset poşetleri içerisinde binaya astı.

KÜRTAJIN YASALLAŞTIRILMASI İÇİN 1 YILDIR MÜCADELE EDİYORLAR

Arjantin'de, 2016 yılında 254 kadın cinayeti kaydedildi. Ayrıca Arjantinli kadınlar, kürtajın yasallaştırılması için 1 senedir mücadele veriyor. Son olarak Senato, tercihe bağlı kürtajı, gebeliğin 14. haftasına kadar serbest hale getiren yasa tasarısını reddetti.