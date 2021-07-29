Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev saniyeler içinde çöktü
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Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev saniyeler içinde çöktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te deniz kenarında bulunan bir ev, su seviyesinin yükselmesinin ardından saniyeler içinde çöktü.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te deniz kenarında bulunan bir ev, su seviyesinin yükselmesinin ardından saniyeler içinde çöktü.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te deniz kenarında bulunan 2 katlı bir ev, yükselen su seviyesinin ardından suya gömüldü. Evin temelinin, su seviyesindeki artışın ardından zarar gördüğü belirtilirken, evin çöktüğü anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Ev sakininin olay sırasında içeride olmadığı aktarıldı.

(İHA)

Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev saniyeler içinde çöktü
Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev saniyeler içinde çöktü
Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev saniyeler içinde çöktü
Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev saniyeler içinde çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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