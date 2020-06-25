Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 38 kişi öldü
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Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 38 kişi öldü

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi.

Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 38 kişi öldü
25.06.2020 04:23 | Son Güncelleme: 25.06.2020 04:26

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi.

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 38 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1116'ya, vaka sayısı da 2 bin 635 artarak 49 bin 851'e yükseldi.

Bu rakamlar, 3 aydan fazla karantina uygulanan Arjantin'de salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölüm ve vaka sayıları oldu.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 21 bin 804 vaka, 425 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 23 bin 163 vaka, 483 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 45, Kovid-19 vakalarının sıklıkla görülüğü başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) ise yüzde 52 olduğu belirtildi.

Ülkede mart sonunda ilan edilen karantina, virüsün yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ve sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı.?

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon 20 Mart'ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler uygulanarak 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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