Arjantin'de senatörlerin ve milletvekillerin maaşı askıya alındı

28.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:04

BUENOS Uzun süredir ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de senatörlerin ve milletvekillerin maaşı 180 gün askıya alındı.

Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı ve Senato Başkanı Cristina Kirchner ile Temsilciler Meclisi Başkanı Sergio Massa, senatörlerin, milletvekillerin, Kongredeki kıdemliler ve siyasi personelin maaşlarının 180 gün dondurulmasını kapsayan kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, "Sosyal Dayanışma Kanunu, toplumumuzdaki en savunmasız kesimlerin toparlanması amacıyla ekonomik, sosyal, güvenlik, kamu hizmetleri, sağlık gibi alanlarda acil durum ilan etmektedir. Bu hedefler göz önüne alınarak, dayanışma etiğinin rehberliğinde, gerçeğe uygun politikaları teşvik ederek kamu hizmetlerinde kemer sıkma politikaları uygulamak gereklidir." ifadelerine yer verildi.

Massa, kararnameyi Twitter hesabından paylaşarak, "İçinde bulunduğumuz acil durum için bütün sektörler harekete geçmelidir. Bu nedenle, milletvekilleri ile Temsilciler Meclisindeki siyasi personelin maaşlarının ve ödeneklerinin 180 gün askıya alınması kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Arjantin'de geçen hafta yürürlüğe giren, emeklilik, sosyal ve kamu hizmetleri alanlarında düzenlemeler içeren Acil Durum Çerçevesinde Sosyal Dayanışma ve Verimliliği Yeniden Etkinleştirme Kanunu, hükümet ile muhalefet arasında tartışmalara neden olmuştu.

Hükümet, yasanın, Arjantin'in içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmasını ve borçlarını ödemesini kolaylaştıracağını savunmuş, muhalefet ise Arjantin'in 2001 krizine benzer bir krizin içinde olmadığını ve yasanın iktidarın yetkilerini "gereksiz şekilde" artırdığı görüşünü ifade etmişti.

Kaynak: AA