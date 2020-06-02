Arjantin'de mahkeme Arakanlı Müslümanların dava başvurusunu değerlendirmeye aldı
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Arjantin'de mahkeme Arakanlı Müslümanların dava başvurusunu değerlendirmeye aldı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de mahkeme, Myanmar lideri Aung Sang Suu Kyi ve üst düzey ordu yetkilileri tarafından, Arakanlı Müslümanlara soykırım ve etnik baskı yapıldığına ilişkin dava başvurusunu değerlendirmeye aldı.

Arjantin'de mahkeme Arakanlı Müslümanların dava başvurusunu değerlendirmeye aldı
02.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:05

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de mahkeme, Myanmar lideri Aung Sang Suu Kyi ve üst düzey ordu yetkilileri tarafından, Arakanlı Müslümanlara soykırım ve etnik baskı yapıldığına ilişkin dava başvurusunu değerlendirmeye aldı.

Arjantin'in 1 No'lu Federal Ceza Mahkemesi, Birleşik Krallık Burma Rohingya Örgütünün (BROUK) sunduğu dava dilekçesini kabul ederek davacılardan konu hakkında daha fazla bilgi talep etti.

Mahkeme 29 Mayıs'ta aldığı kararda, 9 Aralık 2019'da verdiği dava talebinin reddiyle ilgili kararını geri çevirdiğini duyurdu.

Soykırıma evrensel yargı yetkisi

BROUK, dava talebinin ulusal yargı yetkisi dışında olduğu gerekçesiyle geri çevrilmesinin ardından soykırım ve insanlığa karşı suçlarda evrensel yargı yetkisinin geçerli olduğunu ileri sürerek davanın kabul edilmesini talep etmişti.

Örgüt yetkilileri, mahkemenin kararının Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımla ilgili diğer dava ve soruşturmaları desteklemesini umduklarını ifade etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 14 Ekim 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik işlediği suçlar nedeniyle Myanmar devletine soruşturma açılmasını kabul etmişti. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanında da aynı konuda başka bir dava yürütülüyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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