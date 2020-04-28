Arjantin'de ligler iptal edildi Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, korona virüs salgını deneni ile liglerin iptal edildiğini açıkladı.

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, korona virüs salgını deneni ile liglerin iptal edildiğini açıkladı.

Korona virüs salgını sebebi ile tüm dünyada liglere ara verilirken, Arjantin de ise ligler iptal edildi. Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia yaptığı açıklamada, liglerin tamamının iptal edildiği duyurdu. Mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini söyleyen Tapia, 2 yıl boyunca küme düşmenin de yapılmayacağını aktardı.

Gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Chiqui Tapia, ligin uygun zaman geldiğinde açılacağını söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA