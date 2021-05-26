Arjantin'de Kovid-19 önlemlerine karşı protesto gösterileri düzenlendi
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Arjantin'de Kovid-19 önlemlerine karşı protesto gösterileri düzenlendi

Arjantin'de Kovid-19 önlemlerine karşı protesto gösterileri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Arjantin'in çeşitli şehirlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artış göstermesi nedeniyle geçen hafta sıkılaştırılan önlemlere karşı ülke çapında gösteriler yapıldı.

BUENOS Arjantin'in çeşitli şehirlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artış göstermesi nedeniyle geçen hafta sıkılaştırılan önlemlere karşı ülke çapında gösteriler yapıldı.

Arjantin'in kuruluşun temellerinin atıldığı 25 Mayıs Vatan Günü'nde muhalefetin öncülüğünde Başkent Buenos Aires'te, şehir merkezindeki toplanan yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetini ve 22 Mayıs-30 Mayıs tarihlerinde geçerli olan sıkı Kovid-19 önlemlerini protesto etti.

Gösteriye arabasıyla katılan kişiler korna çalarak protestoya eşlik etti.

Başkent Buenos Aires'in yanı sıra, devlet başkanlığı konutu Olivos ile Rosario, Bariloche, Cordoba, Mendoza, Mar del Plata, Bahia Blanca ve Tucuman şehirlerinde de gösteriler vardı.

Rosario'da Kovid-19 tedbirlerini kabul etmeyen ve salgını reddeden karantina karşıtı grupla polis arasında arbede çıktı. Olaylar nedeniyle 25 kişi gözaltına alındı.

Devlet Başkanı Fernandez, ülkede salgının artışa geçmesi nedeniyle ülkede Kovid-19 karşıtı önlemlerin sıkılaştırma kararı almıştı.

22 Mayıs-30 Mayıs tarihlerinde geçerli olmak üzere, halkın temel ihtiyaçları harici sokağa çıkması kısıtlanmış, sosyal, dini, sportif ve eğitim aktiviteleri iptal edilmiş ve restoranların sadece paket servis şeklinde çalışması kararı alınmıştı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 75 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 3,5 milyon kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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