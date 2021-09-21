Arjantin'de Kovid-19 önlemleri gevşetildi - Haberler
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Arjantin'de Kovid-19 önlemleri gevşetildi

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Arjantin'de Kovid-19 önlemleri gevşetildi

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına karşı alınan bazı önlemler hafifletildi.

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına karşı alınan bazı önlemler hafifletildi.

Arjantin Sağlık Bakanı Carla Vizzotti ve yeni Bakanlar Kurulu Başkanı Juan Manzur, düzenledikleri günlük basın toplantısında, ülkedeki geçerli yeni Kovid-19 tedbirlerini açıkladı.

Buna göre, ülkede açık havada maske kullanım zorunluluğu kaldırıldı. Maske kullanım zorunluluğu, kapalı alanlarda ve kalabalığın bulunduğu yerlerde geçerli olmaya devam edecek.

Sınai, ticari, sosyal, kültürel, sportif, dini ve eğlence gibi amaçlarla kapalı alanlarda bulunan kişi sayısı kısıtlaması, maske, mesafe ve ortamın havalandırılması şartıyla kaldırıldı.

Turizm amaçlı toplu seyahatlere getirilen kısıtlama kaldırılırken, virüsün en çok bulaşma riskinin bulunduğu ortam olarak nitelendirilen eğlence mekanlarına yüzde 50 kapasite ile 14 gün öncesine kadar tam aşılanmış kişilerin girişine izin verildi.

Binden fazla kişinin katılım göstereceği toplu etkinliklere yüzde 50 katılımcı kısıtlamasıyla izin verilecek. Halka açık futbol maçlarının oynanması da bu madde kapsamına dahil edildi.

Kasım ayından itibaren sınırlar açılıyor

Yetkililer, aşamalı sınır açma uygulamasının planlandığını ve 24 Eylül itibarıyla Arjantinliler, ülkede ikamet eden yabancılar ve göç idaresinin izniyle çalışma amacıyla ülkeye gelen yabancılara karantina uygulanmayacağını açıkladı.

1 Ekim'den itibaren Arjantin'e komşu ülkelerden ülkeye giriş yapacak yabancılardan karantinaya girmeleri istenmeyecek. Kara sınırları ise eyalet valilerinin talebi üzerine alınacak önlemler altında açılacak.

Mart 2020'den bu yana turizm amacıyla yabancıların ülkeye girişine izin verilmeyen Arjantin'de, 1 Kasım'dan itibaren sınırların yabancılara açılacağı belirtildi.

Ülkeye girişte, Kovid-19 aşısının 14 gün önceden tamamlanmış olması, uçağa binmeden 72 saat önce PCR veya ülkeye girişte sağlık yetkililerinin belirlediği antijen testi yapılması, ülkeye girişten 5 ila 7 gün içinde PCR testi yapılması istenecek.

Öte yandan, Kovid-19'a karşı aşılanması tamamlanmayan kişiler için reşit olmayanlar da dahil, ülkeye girişte antijen testi yapılması, 7 gün karantinada kalınması ve 7. günde PCR testi yaptırılması zorunlu tutulacak.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri
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