Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 30 kişi öldü
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Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 30 kişi öldü

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi.

Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 30 kişi öldü
12.06.2020 04:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 04:43

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 765'e, vaka sayısı da 1386 artarak 27 bin 373'e yükseldi.

Böylece yaklaşık 3 aydır karantina uygulanan Arjantin'de salgının başlangıcından bu yana en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü ve vaka sayıları kaydedildi.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 13 bin 26, Buenos Aires eyaleti de 10 bin 968 vaka sayısıyla ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 90'ının görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Arjantin, Latin Amerika'da salgına karşı erken önlen alan ve bölgede salgından en az etkilenen ülkeler arasında bulunuyor.

Salgınla mücadele kapsamında mart sonunda ilan edilen karantina, virüsün toplum içinde yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ve sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon 20 Mart'ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler uygulanarak 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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