Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle bir günde 537 kişi öldü
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Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle bir günde 537 kişi öldü

Arjantin'de Kovid-19 nedeniyle bir günde 537 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 537 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı kayda geçti.

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 537 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 27 bin 216 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 2 milyon 796 bin 768'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 449 bin 793'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 537 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek ölü sayısı kayda geçti ve toplam ölü sayısı 60 bin 620'ye çıktı.

Arjantin'de salgının son günlerde artış göstermesi yetkilileri tedirgin ediyor.

Buenos Aires'te acil olmayan ameliyatlar 30 gün ertelendi

Ülkenin başkenti Buenos Aires'te, Buenos Aires Özerk Şehri hükümeti, yayınladığı kararnameyle özel hastane ve kliniklerde acil olmayan ameliyatları 30 gün boyunca erteleme kararı aldı.

Kararnamede, bu kararın "Kovid-19 hastalarının tedavisine izin veren mevcut en büyük bakım kaynağına sahip olmak için" alındığı belirtildi.

Benzer karar birkaç hafta önce devlet bünyesinde çalışan hastane ve klinikler için alınmıştı.

Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Buenos Aires'te, Kovid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı artış göstermeye başlamıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, salgının yükselişe geçmesi nedeniyle salgından en çok etkilenen bölgelerde aralarında, gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması, yüz yüze eğitimin askıya alınması, kapalı alanda ibadethanelerin hizmet vermemesi ve eğlence merkezlerinin kapatılması gibi bir dizi önlem alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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