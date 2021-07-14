Arjantin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
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Arjantin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

Arjantin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 100 bini aştı.

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 100 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 614 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 697 yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 100 bin 250'ye, toplam vaka sayısı 4 milyon 702 bin 657'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 326 bin 403 olarak açıklandı.

Ülkede şu ana kadar 25,7 milyon kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Nüfusu 45 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, Kovid-19 vakalarının derlendiği "Worldometers" sitesine göre, dünyada salgından en çok etkilenen 8'inci ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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