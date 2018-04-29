Arjantin'de Kazanan Tanak
WRC sezonunun beşinci ayağı Arjantin Rallisi'nde, 358,25 kilometre uzunluğundaki pistte 18 etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 43 dakika 28.9 saniyede tamamlayan Tanak, zafere ulaştı.
WRC sezonunun beşinci ayağı Arjantin Rallisi'nde, 358,25 kilometre uzunluğundaki pistte 18 etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 43 dakika 28.9 saniyede tamamlayan Tanak, zafere ulaştı. Tanak, WRC kariyerinde üçüncü yarış galibiyetine imza attı.
Hyundai takımının Belçikalı sürücüsü Thierry Neuville, liderin 37.7 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı. Neuville'ın takım arkadaşı İspanyol sürücü Dani Sordo ise Tanak'ın 1 dakika 15.9 saniye arkasında kalarak yarışı üçüncü tamamladı.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı, 17-20 Mayıs'ta Portekiz'de gerçekleştirilecek.
Kaynak: Hürriyet