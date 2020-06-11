Arjantin'de karantinaya rağmen açlık karşıtı protesto
Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınına karşı uygulanan karantinaya rağmen açlık karşıtı protestolar düzenlendi.
11.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:27
Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınına karşı uygulanan karantinaya rağmen açlık karşıtı protestolar düzenlendi.
Sendikalar, sol görüşlü örgütler ve çeşitli sosyal organizasyonların çağrısıyla sokağa çıkan kalabalık başkent Buenos Aires in merkezindeki farklı noktalarda "Açlık olmadan karantina" başlığıyla gösteri gerçekleştirdi.
Kaynak: AA