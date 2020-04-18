Arjantin'de karantinada güvenli seks için televizyondan eğitim Arjantin'de televizyondan karantina günlerinde güvenli seks eğitimi

Arjantin'de bir sağlık bakanlığı yetkilisi televizyon programında koronavirüs salgını sırasında güvenli cinsellik tavsiyelerinde bulundu.

Doktor Jose Barletta insanların sanal ya da gerçek cinsel ilişkiden sonra ellerini yıkamalarını söyledi. Barletta "Artık cinsel ilişki, özdoyum ya da sanal seksten sonra ellerinizi yıkamanız her zamankinden daha önemli" sözlerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle