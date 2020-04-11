Arjantin'de karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı
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Arjantin'de karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 Mart'ta ilan edilen ve önce 12 Nisan'a kadar uzatılan karantina uygulamasının 26 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

11.04.2020 05:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 05:04
Arjantin'de karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 Mart'ta ilan edilen ve önce 12 Nisan'a kadar uzatılan karantina uygulamasının 26 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Devlet Başkanı Fernandez, başkanlık konutu Olivos'ta düzenlediği basın toplantısında, "Olağandışı bir salgınla karşı karşıyayız ve hala tedavisi bulunmadı. Uzmanlar şu an için tek tedavinin evde kalmak olduğunu söylüyor." dedi.

Karantinanın amacının virüsün bulaşma hızının yavaşlatmak olduğunu belirten Fernandez, "Karantina uygulamaya devam edersek bulaşma hızını yavaşlatmayı başaracağız, bu bütün halkın başarısıdır. Eğer şu anki önlemleri almamış olsaydık, bugün 45 bin vaka olurdu ve hastanelerdeki yatakların yüzde 83'ü dolu olurdu. Şu anda bu rakam yüzde 3,9." şeklinde konuştu.

Fernandez, karantinanın ne zaman tamamen sona ereceğinin bilinmediğini aktararak "Karantinaya devam etme kararı aldık, 26 Nisan'a kadar büyük şehirlerde olduğu gibi devam edecek. Karantinanın hafifletileceği yerlere odaklanacağız. Hiçbir vakanın görülmediği yerlerde karantinaya devam etmenin bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Bankaların ön randevu ile çalışacağını söyleyen Fernandez, engelli vatandaşların yakınları refakatinde evlerinin çevrelerinde dışarı çıkabileceğini sözlerine ekledi.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında ülke sınırları kapatılmış, halkın temel ihtiyaçları harici dışarı çıkmasını yasaklayan karantina 20 Mart'ta ilan edilmiş ve 12 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 82 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 şu ana kadar 1975 kişide görüldü.

Kaynak: AA

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