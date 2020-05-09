Arjantin'de karantina 24 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Arjantin'de karantina 24 Mayıs'a kadar uzatıldı

Arjantin'de karantina 24 Mayıs'a kadar uzatıldı
09.05.2020 04:02 | Son Güncelleme: 09.05.2020 04:02

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 Mart'ta ilan edilen ve 3 kez uzatılan karantinanın, 24 Mayıs'a kadar devam edeceğini açıkladı.

BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 Mart'ta ilan edilen ve 3 kez uzatılan karantinanın, 24 Mayıs'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Fernandez, başkanlık konutu Olivos'ta düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Kovid-19 vakalarına ve salgınla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fernandez, 20 Mart'ta ilan edilen ve 3 kez uzatılan karantinanın önemine dikkati çekerek, ülkesindeki durumun bölgedeki diğer ülkelere kıyasla oldukça kontrol altında olduğunu kaydetti.

Ülkesinde her 1 milyon kişide 6 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Fernandez, her şeyden önce insan hayatının birinci planda olduğunu vurguladı.

Fernandez, karantinanın ekonomik yönlerine işaret ederek, "Karantina 24 Mayıs'a kadar uzatıldı. Hepimiz bu durumun normale dönmesini istiyoruz ancak bir fabrikanın çalışanları hasta olduğu için değil, karantinada olduğu için boş kalmasını tercih ederim." ifadelerini kullandı.

En fazla insan yoğunluğu bulunan ve Kovid-19 vakalarının büyük çoğunluğunun görüldüğü başkent Buenos Aires Özerk Şehri ile çevresindeki 40 ilçeyi kapsayan Büyük Buenos Aires bölgesinin karantinada 3'üncü etapta kalacağını belirten Fernandez, ülkenin kalanının ise yeniden normale dönüşün başlangıcı olan 4'üncü etaba geçtiğini söyledi.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 293 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, şu ana kadar 5 bin 611 kişide görüldü.

Ülkede Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 20 Mart'ta ilan edilen karantina önce 12 Nisan'a, ardından 26 Nisan'a ve son olarak da 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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