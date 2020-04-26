Arjantin'de karantina 10 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Arjantin'de karantina 10 Mayıs'a kadar uzatıldı

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 20 Mart'ta ilan edilen karantina üçüncü defa uzatıldı.

26.04.2020 04:48 | Son Güncelleme: 26.04.2020 04:48
Arjantin'de karantina 10 Mayıs'a kadar uzatıldı

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 20 Mart'ta ilan edilen karantina üçüncü defa uzatıldı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, başkanlık konutu Olivos'ta düzenlediği basın toplantısında, önce 12 Nisan ardından da 26 Nisan'a kadar uzatılan önleyici ve zorunlu sosyal izolasyonun, 10 Mayıs'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Fernandez, sağlık alanında yapılan güçlendirmeleri aktararak, "İyi bir gelişme gösterdik ve bazı hedefleri yerine getirebildik ancak bu, sorunu tamamen çözdüğümüz anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Karantinanın hafifletilmesine ilişkin Fernandez, "Gerekli önlemleri almak ve toplu taşıma araçlarını kullanmamak şartıyla, çocuklar bir kişinin eşliğinde olmak üzere herkes, evlerinin 500 metre civarında 1 saat yürümeye çıkabilir. Bu, bisiklet sürmek veya spor yapmak için değil çünkü fiziksel aktivitenin virüs bulaşmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor." şeklinde konuştu.

Fernandez, karantinanın tamamen kaldırılması için iki etabın daha bulunduğuna dikkati çekerek, "Ekonominin açılması ve işe geri dönmek için dürüstçe endişelenen birçok kişinin olduğunu biliyorum. Ben, virüs bulaşmış çalışanları olmasındansa bir fabrikanın açılmamasını tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı, ülke çapında eğitime ara verilmesine, sosyal, kültürel, dini, sportif ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmemesine devam edileceğini belirtti.

Nüfusu 500 binden düşük olan bölgelerde karantina kalkıyor

Devlet Başkanı Fernandez, nüfusu 500 bini aşmayan bölgelerde karantinanın uygulanmaması için gereken şartlardan bazılarını, şu şekilde sıraladı:

"Son 15 gün içinde virüs görülen kişi sayısının 2 katına çıkmış olmaması, sağlık sisteminin yeterli olması, sağlık alanında yetkililerin, nüfus yoğunluğuna göre sosyal-sağlık alanında olumlu risk değerlendirmesi, karantinadan muaf tutulan bölgede sokağa çıkacak kişi sayısının nüfusun yüzde 50'sini aşmaması."

Fernandez, karantinanın büyük oranda esnetileceği bölgelerde, halk arasında virüs bulaşmasının yaşanmadığını ve son günlerde yeni vakanın görülmediğini sözlerine ekledi.

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, 186 kişinin hayatına mal olan ve şu ana kadar 3 bin 780 kişide görülen Kovid-19 yüzünden 20 Mart'ta ilan edilen karantina önce 12 Nisan'a ardından da 26 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA

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