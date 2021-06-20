Arjantin'de kara mantar hastalığı tespit edildi

Arjantin'de bir kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi.

Arjantin'de bir kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Formosa eyaletinde kara mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın