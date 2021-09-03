Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti
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Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti Arjantin'de kano süren kadınla, balinanın yakınlaştığı anlar izleyenleri hayran bıraktı.

- Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti

BUENOS AIRES - Arjantin'de kano süren kadınla, balinanın yakınlaştığı anlar izleyenleri hayran bıraktı.

Arjantin'de bir fotoğrafçı, kano süren bir kadının balinayla birlikte ilerlediği anları yakaladı. Sosyal medyada hızla yayılarak izleyenlerin beğenisini toplayan drone görüntüleri, balinayla "dans eden" kadına kadar ulaştı. Doğum gününde kano sürmeye çıktığını ifade eden Analia Giorgetti, tesadüfen çekilen görüntülerin "olağanüstü" olduğunu ifade etti.

Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti
Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti
Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti
Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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