Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
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Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaklaşık 1700 mahkumun bulunduğu Devoto Hapishanesi'nde bir hapishanede mahkumlar isyan çıkardı.

25.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:00
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü

 Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Arjantin'in başkenti  Buenos Aires'te yaklaşık 1700 mahkumun bulunduğu Devoto Hapishanesi'nde bir hapishanede mahkumlar isyan çıkardı. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlardan biri eylem sırasında çatıdan düştü.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle bir çok ülkedeki cezaevi mahkumu tahliye edildi. Arjantin'in başkenti  Buenos Aires'te ise yaklaşık bin 700 mahkumun bulunduğu Devoto Hapishanesi'nde bir görevlide koronavirüs tespit edilmesinin ardından mahkumların isyan başlattığı öğrenildi. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar yatakları ateşe verdi.

BİR MAHKUM ÇATIDAN DÜŞTÜ

Koronavirüs nedeniyle cezasının ev hapsine çevrilmesini isteyen bir mahkum ise çatıdan düştü. O anlar amatör kamera tarafından kayda alındı. Mahkumun sağlık durumuna ilişkin ise bir açıklama ise yapılmadı.Hapishanenin çatısına çıkan 40'tan fazla mahkum, üzerinde "Hapishanede ölmeyi reddediyoruz" yazılı pankart astı. 

Kaynak: DHA

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