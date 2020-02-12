Arjantin'de IMF karşıtı protesto
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Arjantin'de IMF karşıtı protesto

Protestodan detaylar Arjantin'de IMF karşıtı protestoBUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, ülkenin IMF'ye olan borcuna ve hükümetin IMF yetkilileriyle 44 milyar dolarlık borcu yapılandırma görüşmelerine karşı binlerce kişi protesto düzenliyor.

12.02.2020 22:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:50
Arjantin'de IMF karşıtı protesto

Protestodan detaylar 'de IMF karşıtı protesto

BUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, ülkenin IMF'ye olan borcuna ve hükümetin IMF yetkilileriyle 44 milyar dolarlık borcu yapılandırma görüşmelerine karşı binlerce kişi protesto düzenliyor.

Kaynak: AA

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: Arjantin'de IMF karşıtı protesto
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