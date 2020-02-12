Arjantin'de IMF karşıtı protesto
Protestodan detaylar Arjantin'de IMF karşıtı protestoBUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, ülkenin IMF'ye olan borcuna ve hükümetin IMF yetkilileriyle 44 milyar dolarlık borcu yapılandırma görüşmelerine karşı binlerce kişi protesto düzenliyor.
12.02.2020 22:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:50
Protestodan detaylar Arjantin'de IMF karşıtı protesto
BUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, ülkenin IMF'ye olan borcuna ve hükümetin IMF yetkilileriyle 44 milyar dolarlık borcu yapılandırma görüşmelerine karşı binlerce kişi protesto düzenliyor.
Kaynak: AA