Arjantin'de ilk Omicron vakası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arjantin'de ilk Omicron vakası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Arjantin'de ilk Omicron vakası

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de ilk Omicron mutasyonlu korona virüs tespit edildi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de ilk Omicron mutasyonlu korona virüs tespit edildi.

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs salgınında, Omicron mutasyonu endişesi devam ediyor. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve pek çok ülkede tespit edilen Omicron mutasyonu bu kez Arjantin'e sıçradı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30 Kasım'da Güney Afrika'dan Arjantin'in San Luis eyaletine gelen 38 yaşındaki yolcuda korona virüsün Omicron mutasyonu tespit edildi. İsmi açıklanmayan ve tamamen aşılanan hasta Arjantin'e geldiği günden bu yana karantinada bulunuyor.

Uçağa binmeden önce yapılan PCR testi ile Arjantin'e geldikten sonra yaptırdığı antijen testi negatif çıkan hastanın, Güney Afrika'da düzenlenen programa katılanların pozitif çıkması sonucu yeniden test yaptırdığı açıklandı. Öte yandan, hastanın temas ettiği semptom göstermeyen ve PCR testi negatif çıkan 4 kişinin önlem olarak karantinaya alındığı aktarıldı.

(İHA)

Bilim insanları dünyanın yeni kabusu Omicron'un yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi

Bilim insanları dünyanın yeni kabusu Omicron'un yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title