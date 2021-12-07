Arjantin'de ilk Omicron vakası

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de ilk Omicron mutasyonlu korona virüs tespit edildi.

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs salgınında, Omicron mutasyonu endişesi devam ediyor. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve pek çok ülkede tespit edilen Omicron mutasyonu bu kez Arjantin'e sıçradı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 30 Kasım'da Güney Afrika'dan Arjantin'in San Luis eyaletine gelen 38 yaşındaki yolcuda korona virüsün Omicron mutasyonu tespit edildi. İsmi açıklanmayan ve tamamen aşılanan hasta Arjantin'e geldiği günden bu yana karantinada bulunuyor.

Uçağa binmeden önce yapılan PCR testi ile Arjantin'e geldikten sonra yaptırdığı antijen testi negatif çıkan hastanın, Güney Afrika'da düzenlenen programa katılanların pozitif çıkması sonucu yeniden test yaptırdığı açıklandı. Öte yandan, hastanın temas ettiği semptom göstermeyen ve PCR testi negatif çıkan 4 kişinin önlem olarak karantinaya alındığı aktarıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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