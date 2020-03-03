Arjantin'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Haberler » Güncel » Arjantin'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Haber

Arjantin'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

BUENOS Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

03.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:28
Arjantin'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

BUENOS Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Garcia, düzenlediği basın toplantısında, 1 Mart'ta 'dan gelen 43 yaşındaki bir Arjantin vatandaşında virüse rastlandığını söyledi.

Buenos Aires Özerk Şehri Sağlık Bakanı Fernan Quiros da hastanın başkent Buenos Aires'te özel bir klinikte karantina altında olduğunu belirtti.

Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde görülmüştü.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler