Arjantin'de ilk korona virüsü vakası
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Arjantin'de ilk korona virüsü vakası

Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.

03.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:55
Arjantin'de ilk korona virüsü vakası

tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.

Çin'in kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü, Güney Amerika ülkesi Arjantin'e sıçradı. Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladığını belirtti. Virüs bulaşan hastanın 43 yaşında bir erkek olduğu, 1 Mart'ta İtalya'dan Arjantin'e döndüğü ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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