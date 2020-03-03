Arjantin'de ilk korona virüsü vakası

03.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:54

Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü, Güney Amerika ülkesi Arjantin'e sıçradı. Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladığını belirtti. Virüs bulaşan hastanın 43 yaşında bir erkek olduğu, 1 Mart'ta İtalya'dan Arjantin'e döndüğü ifade edildi. - BUENOS AIRES

Kaynak: İHA