Arjantin'de ilk kez Omicron varyantı görüldü

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan 30 Kasım'da Arjantin'in orta kesimlerindeki San Luis eyaletine dönen bir kişide Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, Omicron varyantının görüldüğü 38 yaşındaki hastanın daha önce Kovid-19 aşılarını tamamladığı ve Mart 2021'de Kovid-19'u atlattığı bildirildi.

Ülkeye negatif PCR testi ile gelen ve Arjantin'e gelişte havalimanında yapılan antijen testi negatif çıkan hastanın, Kovid-19 belirtisi göstermediği ancak Güney Afrika'da katıldığı etkinlikte yakın temasta bulunduğu kişilerin pozitif çıkması nedeniyle test yaptırdığı duyuruldu.

Karantinada bulunan hastanın şu ana kadar 4 kişiyle yakın temasta bulunduğu, ilk yapılan PCR testlerinin negatif çıkmasına rağmen onların da karantinada kaldığı ve yeniden test yaptıracakları açıklandı.

Kovid-19'un Omicron varyantı daha önce bölge ülkelerinden Brezilya ve Şili'de görülmüştü.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 116 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 5,3 milyon kişide görüldü.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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