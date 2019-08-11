Arjantin'de genel seçimler öncesi kritik dönemeç: Macri ile Fernandez, PASO'da önde

Arjantin'de genel seçimler öncesi kritik dönemeç: Macri ile Fernandez, PASO'da önde

Ekonomik krizin vurduğu Arjantin'de genel seçimler öncesi yapılan PASO adlı ön seçimler için oy verme işlemi başladı. Mevcut Devlet Başkanı Mauricio Macri liderliğindeki Juntos por el Cambio koalisyonu ile eski kabine şefi Alberto Fernandez'in liderliğindeki Frente de Todos koalisyonu önde gidiyor

11.08.2019 14:01
Arjantin'de genel seçimler öncesi kritik dönemeç: Macri ile Fernandez, PASO'da önde

Ekonomik krizin vurduğu Arjantin'de genel seçimler öncesi yapılan PASO adlı ön seçimler için oy verme işlemi başladı.

Vatandaşlar partilerin belirlediği devlet başkanı, senatör ve milletvekilleri adayları arasından genel seçimlere katılmasını istediği isimlere oy verecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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