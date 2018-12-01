Arjantin'de G20 Protestoları

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de binlerce kişi G20 Liderler Zirvesi karşıtı gösteri düzenledi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki 9 Temmuz Caddesi'nde protestoya başlayan göstericiler, Arjantin Ulusal Kongresi'nin bulunduğu meydanda toplandı. Göstericiler, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin politikalarını ve ülkenin ekonomik krizde olduğu bir dönemde G20 Liderler Zirvesi için yapılan harcamaları protesto etti.

Aktivistler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve sol görüşlü partilerin oluşturduğu "G20-IMF Dışarı" grubu (Fuera G20-FMI) devletin ekonomik kriz nedeniyle yaptığı "kesintileri, borçlanmayı ve devlet baskısını" reddeden bir bildiri okudu.

Göstericiler ellerinde ABD Başkanı Donald Trump, IMF Başkanı Christine Lagarde ve Devlet Başkanı Macri'nin fotoğraflarının olduğu dövizler taşıdı.

Gösteride çantasında kesici alet, taş ve misket taşıyan 13 kişi tutuklandı. Gösteri olaysız sona erdi.

Arjantin'de son bir haftada G20'ye karşı 33 gösteri ve kültürel aktivite düzenlenirken, zirve için yaklaşık 40 milyon dolardan fazla para harcandığı tahmin ediliyor.