Arjantin'de ekonomik kriz prezervatif satışlarını vurdu

Arjantin'de ekonomik kriz prezervatif satışlarını vurdu

Ekonomik krizle boğuşan Latin Amerika ülkesi Arjantin’de fiyatlardaki artış nedeniyle prezervatif ve doğum kontrol haplarının satışı düştü.

20.09.2019 14:30
Arjantin'de ekonomik kriz prezervatif satışlarını vurdu

Ekonomik krizle boğuşan Latin Amerika ülkesi Arjantin'de fiyatlardaki artış nedeniyle prezervatif ve doğum kontrol haplarının satışı düştü.


Bu yılın başından bu yana prezervatif satışlarında 2018 yılına kıyasla yüzde 8, doğum kontrol haplarında ise yüzde 6 düşüş yaşandığı tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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