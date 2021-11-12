Arjantin'de diktatörlüğün işkencecisi dolapta yakalandı - Haberler
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Arjantin'de diktatörlüğün işkencecisi dolapta yakalandı

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Arjantin'de diktatörlüğün işkencecisi dolapta yakalandı

Arjantin'de diktatörlüğünün en acımasız işkencecilerinden biri olan ve polis tarafından uzun süredir aranan eski asker Carlos Cialceta tavan arasında gizlendiği dolapta yakalanarak gözaltına alındı.

Arjantin'de diktatörlüğünün en acımasız işkencecilerinden biri olan ve polis tarafından uzun süredir aranan eski asker Carlos Cialceta tavan arasında gizlendiği dolapta yakalanarak gözaltına alındı.

Arjantin'de diktatörlüğünün en acımasız işkencecilerinden biri olan eski asker Carlos Cialceta ülkenin kuzeydoğusundaki Salta şehrinde baskın yapılan bir evde tavan arasında gizlendiği dolapta yakalandı. Polis tarafından uzun süredir aranan Cialceta gözaltına alınırken, Cialceta'nın 1976 yılında diktatörlük rejimi sırasında işlediği adam kaçırma, işkence ve cinayet suçlarından yargılanacağı bildirildi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta Cialceta dolabın içinden çıkarken görülüyor.

Güvenlik Bakanı Anibal Fernandez, Cialceta'nın 1976 yılında Tartagal şehrinde Monte 28 Piyade Alayı'nda görev yaptığı sırada adam kaçırma, işkence ve cinayet suçlarından yargılandığını belirterek, 12 Nisan'da hakkında uluslararası gözaltı emri çıkarıldığını hatırlattı. Bakan Fernandez, "Kaçak Cialceta, baskın yapılan evin tavan arasında bulunan dolapta saklanıyordu. Saha çalışması ve telefon dinlemeleri sayesinde gözaltına alındı" dedi.

Geçtiğimiz nisan ayında Salta Savcısı Carlos Martin Amad'ın talebi üzerine Yargıç Mariela Gimenez, Cialceta için ulusal ve uluslararası gözaltı emri çıkarmıştı. Cialceta, eski asker ve Peronist lider Jorge Rene Santillan'ın ölümünde payı olmakla suçlanıyor. Santillan, 10 Ağustos 1976'da kukuletalı 5 kişi tarafından 4 çocuğu ve eşinin gözü önünde dövüldükten sonra kaçırılmış, cansız bedenine ise günler sonra ulaşılmıştı. Savcılık, Cialceta'nın söz konusu cinayetle ilgili olarak evi basan 5 kişiyi yönlendirdiğini düşünüyor.

Savcılığın iddiasına göre, Santillan'ın cesedinin bulunduğu Mosconi'ye 20 kilometre uzaklıktaki Acambuco bölgesinde işkence edilmiş başka cesetler de var. Cialceta bu cinayetler ve işkencelerin de sorumlusu olarak kabul ediliyor.

(Serkan Bayar/İHA)

Arjantin'de diktatörlüğün işkencecisi dolapta yakalandı

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