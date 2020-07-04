Arjantin'de Devlet Başkan Yardımcısının eski sekreteri ölü bulundu
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Arjantin'de Devlet Başkan Yardımcısının eski sekreteri ölü bulundu

BUENOS Arjantin'in eski Devlet Başkanı ve şu anki Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'in yolsuzluk davasında pişmanlık yasasından faydalanan eski sekreteri ve iş adamı Fabian Gutierrez ölü bulundu.

Arjantin'de Devlet Başkan Yardımcısının eski sekreteri ölü bulundu
04.07.2020 19:43 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:46

BUENOS Arjantin'in eski Devlet Başkanı ve şu anki Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'in yolsuzluk davasında pişmanlık yasasından faydalanan eski sekreteri ve iş adamı Fabian Gutierrez ölü bulundu.

Arjantin resmi haber ajansı Telam'da çıkan habere göre, perşembe gününden bu ayana kayıp olan Gutierrez, ülkenin güneyindeki Santa Cruz eyaletine bağlı El Calafate şehrindeki ikametlerinden birinde ölü bulundu.

Gutierrez'in cesedinin, kaybolmasının ardından gözaltına alınan 4 kişinin itirafı üzerine yapılan baskınlar neticesinde bulunduğu, vücudunda darp ve kesik izleri olduğu bildirildi.

Kirchner ailesine yakın isimlerden Gutierrez'i arama çalışmaları, perşembe günü ikametinde kan ve cep telefonunun bulunması üzerine başlatılmıştı.

Kirchner'in eşi ve kendisinden önceki Devlet Başkanı Nestor Kirchner'in de sekreterliğini yapmış olan 46 yaşındaki Gutierrez, rüşvet defterleri soruşturması kapsamında pişmanlık yasasından faydalanmıştı.

Gutierrez, Eylül 2018'de bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, Kirchner'lerin El Calafate şehrindeki rezidansında bazı çantaların saklandığı ve yalnızca Nestor Kirchner'in girdiği bir bölmenin olduğunu söylemişti.

"Rüşvet defterleri" soruşturması

Arjantin'de büyük yankı uyandıran "rüşvet defterleri" soruşturması Ağustos 2018'de ülkenin eski Devlet Başkanları Nestor ve Cristina Fernandez de Kirchner döneminde üst düzey bir devlet görevlisinin şoförünün, iş ve devlet adamlarınca yönetilen sözde rüşvet şebekesini not ettiği defterlerin bulunmasıyla başlamıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Kirchner, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı suç örgütü kurma" suçuyla yargılandığı aralık ayındaki davada hakkındaki suçlamaları reddetmiş ve "siyasi" olarak değerlendirmişti.

Soruşturmada Cristina Kirchner, bine yakın yolsuzluk suçlamasıyla itham ediliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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