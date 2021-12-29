Arjantin'de devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor - Haberler
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Arjantin'de devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor

Arjantin'de devam eden orman yangınlarına müdahale sürüyor
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde 20 gündür etkili olan orman yangınları, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde 20 gündür etkili olan orman yangınları, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Arjantin ulusal haber ajansı Telam'a göre, 200'den fazla itfaiye yetkilisinin Nahuel Huapi Ulusal Parkı, Alumine ve Andean Comarca'daki yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, yangının Patagonya'da yaklaşık 4 bin hektarlık alanı yok ettiğini belirtirken bugüne kadar yangın nedeniyle can kaybı ve tahliye yaşanmadığını açıkladı.

Belediye başkanlığından yapılan açıklamada, uydu verilerine göre, Neuquen Eyaleti'nin batısında ve Cordillera bölgesinde bulunan Alumine'de, alevlerin yerli çam ve araucaria iğne yapraklı ormanlarını yok ettiği bilgisi paylaşıldı.

Neuquen Çevre ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Jorge Lara, bölgede kuvvetli rüzgar beklendiği için itfaiye ekiplerinin yangınlara en aktif şekilde müdahale etmeye odaklanacağını söyledi.

Lara, Rio Negro gazetesine yaptığı açıklamada, "Bugün her şeyle savaşmak zorundayız çünkü yarın rüzgar artacak ve rüzgar yönü sürekli değiştiği için ne yöne eseceği bilinmiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan yangına müdahale çalışmalarını koordine etmek için "kriz komitesi" kurulduğu duyuruldu.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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