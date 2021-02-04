Arjantin'de denizin köpürdüğünü gören sahile hücum etti
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Arjantin'de denizin köpürdüğünü gören sahile hücum etti

04.02.2021 18:24 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:28
Arjantin'de denizin köpürdüğünü gören sahile hücum etti

Arjantin'in Mar del Plata kentinde sahile vuran deniz köpüğü, görenleri şaşırttı.

Arjantin'in Mar del Plata kentinde sahile vuran deniz köpüğü, görenleri şaşırttı. Deniz köpüğünü gören halk sahile aktı.

Arjantin'in Mar del Plata kentinde turistlerin uğrak yeri olarak bilinen sahilde deniz aniden köpürdü. Bölge halkı şaşkına uğrarken, köpüklü denizde keyif yapmak isteyen sahile aktı.70'den 70'e bir çok kişinin köpüren denizdeki keyfi kameralarla kayda alındı. Sahilde çalışan güvenlik görevlisi Alexis Ocampo, "Garip bir durum, birçok kişi korkuyor. Bazıları ise eğleniyor. İlk kez bu şekilde denizin köpürdüğünü gördüm." dedi.

- Arjantin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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