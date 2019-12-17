Arjantin'de cinsel istismarla suçlanan rahip intihar etti
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Arjantin'de cinsel istismarla suçlanan rahip intihar etti

Arjantin'de cinsel istismar suçlarına karıştığı iddia edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan rahip intihar etti. Buenos Aires'te bulunan Caritas de La Plata Derneği'nde yaşamına son veren 59 yaşındaki rahip Eduardo Lorenzo hakkında görev yaptığı 30 sene boyunca birçok benzer şikayet vardı

17.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:40
Arjantin'de cinsel istismarla suçlanan rahip intihar etti

'de cinsel istismar suçlarına karıştığı iddia edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan rahip intihar etti.


Ülkenin beşkenti 'te yaşayan 59 yaşındaki rahip Lorenzo hakkında görev yaptığı 30 sene boyunca birçok benzer şikayet bulunuyordu. Savcı Juan Pablo Gallego rahip Lorenzo'nun pazartesi gecesi Caritas Yardım Derneği binasında intihar ettiğini ve yerde kanlar içinde yatarken bulunduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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