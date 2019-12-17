Arjantin'de cinsel istismarla suçlanan rahip intihar etti
Arjantin'de cinsel istismar suçlarına karıştığı iddia edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan rahip intihar etti. Buenos Aires'te bulunan Caritas de La Plata Derneği'nde yaşamına son veren 59 yaşındaki rahip Eduardo Lorenzo hakkında görev yaptığı 30 sene boyunca birçok benzer şikayet vardı
Arjantin'de cinsel istismar suçlarına karıştığı iddia edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan rahip intihar etti.
Ülkenin beşkenti Buenos Aires'te yaşayan 59 yaşındaki rahip Eduardo Lorenzo hakkında görev yaptığı 30 sene boyunca birçok benzer şikayet bulunuyordu. Savcı Juan Pablo Gallego rahip Lorenzo'nun pazartesi gecesi Caritas Yardım Derneği binasında intihar ettiğini ve yerde kanlar içinde yatarken bulunduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle