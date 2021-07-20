Arjantin'de bayram namazı kılındı
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Arjantin'de bayram namazı kılındı

Arjantin'de bayram namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Arjantin'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

BUENOS Arjantin'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti.

Başkent Buenos Aires'teki Al Ahmad Camisi'nde toplanan yaklaşık yüz Müslüman bayram namazını eda etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle namaz kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla kılındı.

Namazın ardından okunan hutbede, İslam dünyasının huzuru ve kurtuluşu için dua edildi.

Bayram namazı vesilesiyle bir araya gelen Müslümanlar namazdan sonra bayramlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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