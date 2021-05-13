Arjantin'de bayram namazı kılındı

BUENOS Arjantin'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında girdi.

BUENOS Arjantin'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında girdi.

Ülkede geçerli olan Kovid-19 önlemleri kapsamında ibadethanelerin kapalı alanlarının kullanımına izin verilmemesi nedeniyle bayram namazı, başkent Buenos Aires'te Arjantin İslam Merkezi'nin arka bahçesinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı.

Bayram namazının ardından okunan hutbede İsrail'in, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da Filistin halkına yönelik saldırıları kınandı, Müslümanların huzuru ve esenliği için dualar edildi.

Bayram namazının ardından Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik