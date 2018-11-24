Arjantin'de Bakanlar Kurulu Başkanı, Müslüman Liderleri Kabul Etti

BUENOS Arjantin Bakanlar Kurulu Başkanı Marcos Pena, "Hükümet olarak, İslam toplumunu önemsiyor ve saygı gösteriyoruz. Arjantinliler olarak da karakterimizi oluşturan çeşitlilikle gurur duyuyor ve elde ettiğimiz diyaloğun değerini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Arjantin'de faaliyet yürüten İslami kurumların liderleri ve temsilcileri ülkede geçen hafta "teröre destek verme" iddiasıyla tutuklanan iki genç hakkındaki endişelerini dile getirmek üzere Pena'yı hükümet binasında ziyaret etti.

Arjantin Cumhuriyeti İslam Merkezi Başkanı Anibal Bashir Bakir ve Arjantinli-Arap Kuruluşlar Konfederasyonu temsilcisi Adalberto Assad'ın ziyaretinde, Arjantin Kültür Sekreteri Alfredo Abriani hazır bulundu.

Kabulünü sosyal medya hesabından da paylaşan Pena, "Bugün, toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Arjantinli Müslüman temsilcilerle Salomon kardeşlerin tutuklanmasından duydukları endişeyi görüşmek için bir araya geldik." bilgisini verdi.

Pena, "Hükümet olarak, İslam toplumunu önemsiyor ve saygı gösteriyoruz. Arjantinliler olarak da karakterimizi oluşturan çeşitlilikle gurur duyuyor ve elde ettiğimiz diyaloğun değerini biliyoruz." değerlendirmesine de yer verdi.

Abriani ise Arjantin'in resmi haber ajansı Telam'a yaptığı açıklamada, ziyaretin amacının "bağları güçlendirmek ve hükümetin, ülkedeki farklı inanışların bir arada, barışçıl bir şekilde yaşamasını sağlama görevini teyit etmek" olduğunu belirtti.

Başkent Buenos Aires'te bu ayın ortalarında, 25 yaşındaki Axel Ezequiel Abraham Salomon ve kardeşi 23 yaşındaki Kevin Gamal Abraham Salomon, Arjantin'de İsrailli Kuruluşlar Heyeti tarafından yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından "teröre destek verdikleri" iddiasıyla tutuklanmıştı.