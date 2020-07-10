Arjantin'de bağımsızlık gününde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi BUENOS Arjantin'in bağımsızlığını kazanmasının 204'üncü yıl dönümünde, binlerce kişi ülkenin çeşitli yerlerinde hükümet karşıtı gösteriler düzenledi.

BUENOS Arjantin'in bağımsızlığını kazanmasının 204'üncü yıl dönümünde, binlerce kişi ülkenin çeşitli yerlerinde hükümet karşıtı gösteriler düzenledi.

Santa Fe, Tucuman, Mendoza, Cordoba, Rosario, Bahia Blanca ve başkent Buenos Aires'teki gösteriler, Arjantin bayrağı taşıyan göstericilerin "banderazo" isimli gösteri yapmasıyla, "özgürlük, adalet ve Arjantin halkının refahı" talebiyle düzenlendi.

Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Dikilitaş'ta toplanan kalabalık, Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yaklaşık 4 aydır karantina uygulaması ve özel şirketleri kamulaştırması gibi kararlarını protesto etti.

Göstericiler ellerindeki sert cisimlerle gürültü yaparken, gösteriye otomobille katılarak konvoy oluşturanlar da korna çalarak eşlik etti.

Geneli barışçıl geçen gösterilerde bir televizyon kanalının aracı yumruklandı.

Öte yandan polis, temmuz ayının başından bu yana sıkılaştırılmış karantina uygulanmasına rağmen Buenos Aires'te göstericilere müdahale etmedi.

Göstericilerin bir kısmı devlet başkanlığı binası Casa Rosada'ya kadar yürüyüp gösteriyi orada sürdürürken, başkente yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki resmi başkanlık konutu Olivos Köşkü önünde toplanan kalabalık da burada gösteri düzenledi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 9 Temmuz, ülkenin 1816'da İspanyol monarşisinden siyasal bağımsızlığını ilan etmesinden beri "Bağımsızlık Günü" olarak kutlanıyor.

Ülkede virüs görülenlerin sayısı 90 bini geçti

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 600'den fazla yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 1720'ye, vaka sayısı da 3 bin 663 artarak 90 bin 693'e yükseldi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana üst üste 3'üncü gün en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Devlet Başkanı Fernandez, 1-17 Temmuz tarihlerinde ülkede salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve bu eyalete bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) sıkılaştırılmış karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina uygulaması, virüsün yayılmadığı yerlerde kaldırılmıştı.

Kaynak: AA