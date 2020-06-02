Arjantin'de Amerikalı siyahi George Floyd'un ölümü protesto edildi Yürüyüşten detaylar Katılımcıların slogan atması BUENOS AİRES - Sol örgütlerin çağrısıyla toplanan kalabalık ABD'de polis şiddeti ile hayatını kaybeden siyahi George Floyd'a adalet talebi ve ülkedeki protestolara destek olmak amacıyla ABD Ticaret Odasına kadar yürüdü.

Yürüyüşten detaylar Katılımcıların slogan atması BUENOS AİRES - Sol örgütlerin çağrısıyla toplanan kalabalık ABD'de polis şiddeti ile hayatını kaybeden siyahi George Floyd'a adalet talebi ve ülkedeki protestolara destek olmak amacıyla ABD Ticaret Odasına kadar yürüdü. Kaynak: AA