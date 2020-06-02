Arjantin'de Amerikalı siyahi George Floyd'un ölümü protesto edildi
Yürüyüşten detaylar Katılımcıların slogan atması BUENOS AİRES - Sol örgütlerin çağrısıyla toplanan kalabalık ABD'de polis şiddeti ile hayatını kaybeden siyahi George Floyd'a adalet talebi ve ülkedeki protestolara destek olmak amacıyla ABD Ticaret Odasına kadar yürüdü.
02.06.2020 22:04 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:09
Yürüyüşten detaylar
Katılımcıların slogan atması BUENOS AİRES - Sol örgütlerin çağrısıyla toplanan kalabalık ABD'de polis şiddeti ile hayatını kaybeden siyahi George Floyd'a adalet talebi ve ülkedeki protestolara destek olmak amacıyla ABD Ticaret Odasına kadar yürüdü.
Kaynak: AA