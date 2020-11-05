Arjantin'de açlık karşıtı gösteri düzenlendi
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Arjantin'de açlık karşıtı gösteri düzenlendi

05.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:38
Arjantin'de açlık karşıtı gösteri düzenlendi

BUENOS Arjantin'de halkın gelir seviyesi düşük kesimini savunan çeşitli sosyal gruplar, açlık karşıtı gösteri düzenledi.

BUENOS Arjantin'de halkın gelir seviyesi düşük kesimini savunan çeşitli sosyal gruplar, açlık karşıtı gösteri düzenledi.

Çoğunluğu sol görüşlü grupların çağrısıyla başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco dikili taşında toplanan yüzlerce kişi, hükümetin sosyal yardımları artırmasını talep etti.

Ellerinde Buenos Aires Özerk Şehri hükümeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, AŞ evlerinin finansmanına yapılması planlanan kesintiyi protesto etti.

Şehir merkezindeki yolları kesenler trafiğin aksamasına neden olurken sabah saatlerinde başlayan gösteri, olaysız bir şekilde öğleyin sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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