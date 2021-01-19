Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem
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Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem

19.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:22
Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

San Juan Valisi Sergio Unac, düzenlediği basın toplantısında, merkez üssü San Juan eyaletinin Pocito kenti yakınları olan depremde, can kaybının yaşanmadığını, yaralanan 2'si çocuk 3 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Depremin hasara yol açtığını söyleyen Unac, Rawson kentinde bir binanın çöktüğünü, yollarda ve sokaklarda yarıklar oluştuğunu ifade etti.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

Ülke basınında çıkan haberlerde, ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS), 14,3 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurduğu depremin, Mendoza ve Cordoba eyaletlerinin de aralarında bulunduğu birçok yerde hissedildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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