Arjantin'de 5.8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'in Jujuy eyaletine bağlı Humahuaca'nın 34 km doğusunda 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı. USGS, depremin 10 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı