Arjantin'de 4 ay uçuş yasağı: Tüm ticari uçak bileti satışları durduruldu Arjantin, Covid-19 salgını nedeniyle 1 Eylül'e kadar tüm ticari uçak bileti satışını durdurduğunu açıkladı. Ülkede faaliyet gösteren havayolu şirketleri bu kararın birçok iş kaybına sebep olacağını savundu.

Arjantin, Covid-19 salgını nedeniyle 1 Eylül'e kadar tüm ticari uçak bileti satışlarını durdurduğunu açıkladı. Ülkede faaliyet gösteren havayolu şirketleri bu kararın birçok iş kaybına sebep olacağını savundu. Arjantin Sivil Havacılık Dairesinin, daha önce aldığı karar ile mart ayında yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durdurulmuştu. Yeni kararname ile ticari uçuş yasağı 1 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com