Arjantin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği yapıldı
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Arjantin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği yapıldı

18.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:13
Arjantin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü etkinliği yapıldı

BUENOS Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ile İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

BUENOS Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ile İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükelçi Şefik Vural Altay'ın konuşmasıyla başlayan törende, şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemine vurgu yapan Altay, "Çanakkale'nin hepimize gösterdiği bir şey vardı; o da Anadolu'nun Türk yurdu olarak kalacağını bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesiydi." dedi.

Altay, Çanakkale Deniz Zaferi'nin zor şartlar altında kazanıldığını hatırlatarak, "Şehitlerimizin hepsinin ruhları şad olsun. Ülkemiz, vatanımız, Türk insanı için yaptıklarını bu dünya yaşadığı sürece biz de yaşatacağız, nesillerden nesillere bu kahramanlıklarını aktaracağız, onlara duyduğumuz minnet ve şükran duygularımızı bu tür törenlerle dile getireceğiz." ifadesini kullandı.

12 Mart 2021'in İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı olduğunu belirten Altay, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anarak, "İstiklal Marşı'mız o günün koşullarını çok iyi yansıtan bir şiir. İnsanın okudukça duygulanmaması mümkün değil ve hep söylenen bir şey vardır biliyorsunuz 'İnşallah Türk milleti o tür şiir yazacak bir duruma bir daha düşmez, düşürülmez.'" diye konuştu.

Altay, 18 Mart'ın yurt dışında görev yaparken şehit olan diplomatların anıldığı bir gün olduğunu da belirterek, 1974'te başlayan Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31 Türk diplomat ile 58 vatandaşın hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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