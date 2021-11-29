Arjantin, Arakanlılara karşı işlenen suçlar nedeniyle Myanmar ordusunu yargılayacak

İngiltere merkezli Arakan sivil toplum kuruluşu, Arjantin yargısının, "tarihi bir adım" atarak Myanmar ordusunu Arakanlılara karşı işlediği suçlarla ilgili yargılama kararı aldığını duyurdu.

Birmanya Arakan Örgütünden yapılan açıklamada, Buenos Aires'teki Federal Ceza Mahkemesinin üst düzey Myanmarlı yetkililere evrensel yargı ilkesi kapsamında dava açacağını bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu, sadece biz Arakanlılar için değil, her yerdeki mazlumlar için bir umut günüdür. Arjantin'deki karar, soykırım yapanlar için saklanacak hiçbir yer olmadığını ve dünyanın bu menfur suçlara karşı birlik içinde olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Tarihi bir adım" olarak nitelendirilen Arjantin'deki davanın, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen tüm suçları kapsayacağı kaydedildi.

Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu geçti

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlanan Arakanlılar, gittikçe artan saldırılarla karşı karşıya.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 2012'den sonra çoğu kadın ve çocuk 750 binden fazla Arakanlı sığınmacı, Myanmar'dan kaçmak zorunda kaldı, 2017'deki yeni saldırı dalgasının ardından da komşu Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu geçti.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının (OIDA) raporuna göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana yaklaşık 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar devlet güçlerince öldürüldü.

114 binden fazla kişi fiziksel şiddet görürken 18 bin Arakanlı kadın ve genç kız Myanmar askerleri ve polislerince tecavüze uğradı. Saldırılarda 115 binden fazla ev yakılıp 113 bin ev tahrip edildi.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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