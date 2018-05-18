Elektrik Direğindeki Arızayı Gidermek İsterken Akıma Kapılarak Can Verdi
Şanlıurfa'da arızayı gidermek için direğe çıkan elektrikçi akıma kapılarak hayatını kaybetti. Elektrik işçisinin asılı kalan cansız bedeni görevliler tarafından akım kesilerek indirildi.
Şanlıurfa'da arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi Serdar Başak (28), hayatını kaybetti. Başak'ın direkte asılı kalan cesedi, akım kesilerek indirildi.
ARIZA İÇİN DİREĞE ÇIKAN ELEKTRİKÇİ AKIMA KAPILIP CAN VERDİ
Olay, dün akşam kırsal Keserdede Mahallesi'nde meydana geldi. Kopan elektrik telini bağlamak için direğe çıkan elektrikçi Serdar Başak, akıma kapıldı. Yaşamını yitiren Başak'ın cesedi, direkte asılı kaldı.
MAHALLE SAKİNLERİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNE HABER VERDİ
Mahalle sakinleri, jandarma ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
GÖREVLİLER AKIMI KESİP CESEDİ İNDİRDİ
Elektrik dağıtım şirketi görevlileri akımı keserek, Serdar Başak'ın cesedini indirdi. Başak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Haberde bir sevimsizlik var. Elektrikçi denilen adam meslek sahibi olabilir. Ancak ''YETKİLİLER GELİNCE'' aşağıya indirilebiliyor. . Demek ki, bu işi yapmak konusunda ya YETKİLİ değil. Ya da meslek tecrübesi yetersiz. . Her neyse, allah taksiratını affetsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EDER İNŞALLAH.BU KARDEŞİMİZİN ÖMRÜ BİTMİŞ NE YORUM YAPARSAN BOŞ ARTIK.BUNDAN SONRA BÖYLE KAZALARIN OLMAMASI İÇİN TEDBİR ALACAĞIIZ.TOPLUM OLARAK BİLİNÇLİ OLMALIYIZ.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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elektirikle şaka olmaz ..akım kesilmeden nasıl çıkarsın ?? vay tüh adam gitti...Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Oy moy yokCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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Asıl işi yabanlara kadro yok diğer kurumlara kadro var çok adaletsizlik var asıl işi yaban çalışanıda görüyorsunuz adam canını ortaya koyuyor kitlere kadroCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır