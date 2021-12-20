Son Dakika | Arıza ihbarına giderken tipiye yakalanıp mahsur kalan ekip kurtarıldı

SİVAS (İHA) - Sivas'ta elektrik arızası ihbarı üzerine gittikleri köyde tipiye yakalanıp mahsur kalan enerji şirketi çalışanları, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, enerji iletim hatları da zarar gördü. Divriği ilçesine bağlı Dumluca köyüne onarıma giden enerji şirketi çalışanları, tipiye yakalanarak araçları ile mahsur kaldı. Mahsur kalan çalışanların yardımına İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri koştu. Araç iş makinelerinin yardımı ile saplandığı yerden kurtarıldı. - SİVAS