Arızalı traktörünü çalıştırmak isterken canından oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Arızalı traktörünü çalıştırmak isterken canından oldu - Haber
Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Arızalı traktörünü çalıştırmak isterken canından oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde arızalı olan traktörünü yamaç aşağı çalıştırmaya çalışan çiftçi devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

14.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:27
Arızalı traktörünü çalıştırmak isterken canından oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde arızalı olan traktörünü yamaç aşağı çalıştırmaya çalışan çiftçi devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Kabulbaba mahallesinde meydana gelen kazada Zeki Menduh uzun zamandır arızalı traktörünü çalıştırmak istedi. Traktör çalışmayınca yamaç kenarında bulunan traktörünü boşa atıp çalıştırmak isterken kaydırdı. Traktörün yamaçtan kayarak devrilmesiyle altında kalan talihsiz adam komşuları tarafından traktörün altından çıkarılıp Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Menduh burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeki Menduh'un korona virüs tedbirleri kapsamında üzerinden alınan numunelerin neticelenmesinin ardından defnedileceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haber
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnternetteki yorumlara isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haber
İnternetteki yorumlara isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Gözler Bakan Koca'ya çevrildi! Bu akşam kameraların karşısına geçecek Haber
Gözler Bakan Koca'ya çevrildi! Bu akşam kameraların karşısına geçecek
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haber
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
Fenomen, çocuk istismarının olduğu telegram grubunun reklamını yaptı Haber
Fenomen, çocuk istismarının olduğu telegram grubunun reklamını yaptı
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Acun Ilıcalı, bir gerekçe göstermeden oyun oynamak istemeyen Nisa'ya tepki gösterdi: Takımını zora soktun
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır...
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere tehdit: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
Turizmin gözde merkezlerinden Kaş'ta koronavirüs vakası görülmedi
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Tarkan Demet Akalın Serdar Ortaç Levent Yamanel
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk İstifa Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Arızalı traktörünü çalıştırmak isterken canından oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 10:05:11. #1.14#
title