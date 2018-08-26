Arızalı Olduğu İddiasıyla Yolcular Otobüsü Terk Etti

Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmek için bir seyahat firmasına ait otobüsle yolculuk yapan 15 yolcu, arızalı olduğu ve klimasının çalışmadığını iddia ederek Siverek'te otobüsten indi.

Diyarbakır'da otobüse binen 15 yolcu hareket ettikten bir süre sonra otobüsün arızalı ve klimasının çalışmadığını belirterek şoförü uyardı.

Uyarıları dikkate almayan sürücü ile yolcular Siverek girişindeki uygulama noktasında bir süre tartıştı. Firmayı arayarak yeni bir otobüs talep eden yolcuların talepleri kabul edilmeyince 15 yolcu Siverek ilçesinde otobüsten indi.

Yolculardan Aziz Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski model bir otobüsle yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Klimanın açılmasını istedik şuan havası yok dediler. İçerisi çok sıcaktı durulacak gibi değildi, resmen nefessiz kaldık çünkü araç çok eskiydi. Yaklaşık 40 dakikalık yolu 3,5 saatte gelebildik. Can güvenliğimizden endişe ettiğimiz için indik. Talebimiz ya yeni bir araç gönderilmesi yada mağduriyetimizin giderilmesiydi ancak kabul edilmedi."

Ahmet Evren ise aracın arızalı olduğunu iddia ederek, "Şoföre, hem can güvenliğimiz yok hem de yolculuk sırasında süre olarak sıkıntı yaşarız yeni bir araç talep edin dedik ancak bizi dikkate almadı ve istemeyen inebilir dedi. Bize herhangi bir hak talep edemezsiniz dedi." şeklinde konuştu.

Durumu telefonla yakınlarına bildiren bazı yolcular, başka araçla Diyarbakır'a dönerken, bazı yolcular geceyi Siverek'teki otellerde geçireceklerini söyledi.

Yaklaşık 2 saat bekleyen yolcular otobüs firması ve sürücü hakkında suç duyurunda bulunacaklarını belirtti.