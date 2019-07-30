Arızalı motosikleti yardım etme bahanesiyle çaldığı iddiası
Samsun'un Atakum ilçesinde arızalanan motosikleti yardım etme bahanesiyle çalıştırarak kaçtığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde arızalanan motosikleti yardım etme bahanesiyle çalıştırarak kaçtığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, Yenimahalle Mahallesi'nde motosikleti arızalanan Irak uyruklu kişinin yanına gelen E.Ö. (18) yardım etmek istediğini söyledi.
Motosikleti kontrol ettikten sonra çalıştıran E.Ö. olay yerinden uzaklaştı.
Şikayet üzerine çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motosikleti terk edilmiş vaziyette buldu.
Motosiklet üzerinde alınan parmak izi örneklerinden zanlıya ulaşan ekipler, E.Ö'yü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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